Incendies: l'Espagne déclare l'urgence nationale dans deux régions

Face à l'avancée incontrôlable des incendies, le gouvernement espagnol a décrété 'l'état d'urgence d'intérêt national' dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila. Ce dispositif permet à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux.

La mesure, annoncée par le ministère espagnol de l'intérieur, vise à mobiliser et centraliser plus rapidement des ressources pour lutter contre les incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10'000 personnes à Madrid et confie à l'unité militaire d'urgence (UME) la gestion de la crise.

En Espagne, cette tâche incombe en principe à la région concernée, mais 'en raison de la simultanéité de ces incendies, conjuguée à des conditions météorologiques particulièrement défavorables [...] et la complexité des opérations d'extinction et de protection civile', l'Etat estime 'qu'il lui revient d'ordonner et de coordonner l'ensemble des actions, ainsi que la gestion des ressources de l'Etat, des communautés autonomes et des collectivités locales'.

'La direction opérationnelle [...] est confiée au chef de l'unité militaire d'urgence (UME)', précise encore le ministère de l'intérieur. Au total, plus de 10'000 personnes ont été évacuées de la région de Madrid, où plusieurs feux de forêt sont actifs simultanément.

Avancée rapide des feux

De nombreux incendies se sont déclarés en Espagne ces derniers jours, aidés par la vague de chaleur qui sévit dans le pays. Ils avancent très rapidement, surtout dans les zones désertiques, où la broussaille constitue le carburant idéal pour alimenter les flammes.

Un peu plus tôt, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez avait affirmé sur le réseau social X que le gouvernement avait 'déployé tous les moyens pour freiner les terribles incendies qui touchent actuellement de nombreuses zones: Ávila, León, Tolède, Madrid et d'autres endroits de l'Espagne', demandant à la population 'beaucoup de prudence' et de suivre 'les indications' des autorités.

L'incendie le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid, dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale. Il a ravagé 32'000 hectares en une semaine.

Au total, près de 125'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, ce qui représente le pire bilan de l'histoire récente du pays.

/ATS