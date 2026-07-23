Nouveaux droits de douane américains vendredi visant plusieurs pays

La Maison-Blanche a annoncé jeudi l'entrée en vigueur dans la nuit de nouveaux droits de douane, de 10% ou 12,5%, visant une soixantaine de partenaires commerciaux. Ces derniers sont accusés de ne pas suffisamment lutter contre le travail forcé.

Ces nouvelles surtaxes entreront en vigueur vendredi, à 00h01 locales (06h01 en Suisse), au moment même où les droits de douane temporaires de 10%, mis en place par le président américain Donald Trump après l'annulation de ses surtaxes précédentes par la Cour suprême des Etats-Unis au début février, arrivent à expiration.

Cette nouvelle surtaxe est le résultat d'une enquête, lancée à la mi-mars par le représentant de la Maison-Blanche au commerce (USTR), Jamieson Greer, afin de déterminer si les partenaires commerciaux des Etats-Unis avaient totalement éliminé de leur chaîne d'approvisionnement les produits issus du travail forcé.

/ATS