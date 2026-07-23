Nouveaux droits de douane américains vendredi visant plusieurs pays

La Maison-Blanche a annoncé jeudi l'entrée en vigueur dans la nuit de nouveaux droits de douane ...
Nouveaux droits de douane américains vendredi visant plusieurs pays

Nouveaux droits de douane américains vendredi visant plusieurs pays

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

La Maison-Blanche a annoncé jeudi l'entrée en vigueur dans la nuit de nouveaux droits de douane, de 10% ou 12,5%, visant une soixantaine de partenaires commerciaux. Ces derniers sont accusés de ne pas suffisamment lutter contre le travail forcé.

Ces nouvelles surtaxes entreront en vigueur vendredi, à 00h01 locales (06h01 en Suisse), au moment même où les droits de douane temporaires de 10%, mis en place par le président américain Donald Trump après l'annulation de ses surtaxes précédentes par la Cour suprême des Etats-Unis au début février, arrivent à expiration.

Cette nouvelle surtaxe est le résultat d'une enquête, lancée à la mi-mars par le représentant de la Maison-Blanche au commerce (USTR), Jamieson Greer, afin de déterminer si les partenaires commerciaux des Etats-Unis avaient totalement éliminé de leur chaîne d'approvisionnement les produits issus du travail forcé.

/ATS
 

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