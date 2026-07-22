Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Les joueurs suisses profitent de leur avantage à domicile lors du Challenger de Zoug. Marc-Andrea ...
Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Trois Suisses en quart de finale à Zoug

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les joueurs suisses profitent de leur avantage à domicile lors du Challenger de Zoug. Marc-Andrea Hüsler, Dylan Dietrich et Dominic Stricker se sont qualifiés pour les quarts de finale.

On sait d'ores et déjà qu'au moins un Suisse se qualifiera pour les demi-finales de samedi. Marc-Andrea Hüsler (ATP 297), qui dispute son dernier tournoi à Zoug, affrontera Dominic Stricker (ATP 357) dans un duel entre gauchers.

Le Bernois s'est imposé jeudi soir face au Slovaque Norbert Gombos (ATP 366) 6-1 6-3. Il sagit de sa quatrième victoire, qualifications comprises, dans le quatrième plus grand tournoi de Suisse. Hüsler s'est imposé en deux sets face à l'Argentin Juan Torres (ATP 283).

Dylan Dietrich (ATP 556), lui aussi issu des qualifications, s’est hissé jusqu’aux quarts de finale. Après sa victoire convaincante face à l'Espagnol Max Alcala Gurri (ATP 181), le meilleur joueur de la ligue universitaire américaine affrontera désormais le Français Harold Mayot (ATP 211), tête de série no 8.

/ATS
 

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