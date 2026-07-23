Tinka, la tigresse emblématique du zoo de Servion, est morte

Tinka n'est plus: la mascotte et tigresse emblématique du zoo de Servion (VD) a dû être endormie mercredi à l'âge respectable de 23 ans. L'émotion est vive au sein de l'équipe qui prenait soin d'elle depuis des années.

La tigresse de Sibérie avait débarqué à Servion le 8 novembre 2004, alors qu'elle n'avait qu'un an et demi. A son arrivée, elle avait fait la connaissance de Zeus, un mâle avec lequel 'l'entente n'était pas au beau fixe', a rappelé jeudi à Keystone-ATS Céline Bulliard, la co-directrice du parc animalier.

Après le départ de Zeus dans un parc en France, un jeune tigre, Oural, est arrivé: ensemble, Tinka et lui ont partagé de nombreuses années de complicité et de tendresse. 'Les visiteurs comme les soigneurs ont souvent eu le privilège d'observer de tendres moments entre eux, jusqu'au décès d'Oural en novembre 2021', écrit le zoo.

Age exceptionnel

Le 15 mai dernier, Tinka a célébré son 23e anniversaire, un âge exceptionnel pour une tigresse de Sibérie. Dans la nature, cette espèce vit généralement entre 13 et 14 ans, tandis que son espérance de vie oscille entre 18 et 20 ans environ en parc zoologique.

Tinka continuait à prendre soin d'elle, à s'alimenter avec appétit et à profiter paisiblement de ses journées, selon le zoo. Mais ces dernières semaines, les fortes chaleurs ont accentué les effets de son grand âge. Elle se déplaçait de moins en moins et ses forces diminuaient. Après de longues discussions entre la direction, les soigneurs et la vétérinaire, décision a été prise de l'endormir pour lui éviter des souffrances inutiles, explique le zoo.

Bientôt un nouveau couple?

Le zoo n'accueille désormais plus de tigre de Sibérie, provisoirement en tout cas. Après le décès d'Oural, le coordinateur du Programme européen pour les espèces menacées (EEP) avait recommandé de laisser Tinka seule, vu son âge avancé, pour éviter la confrontation pour la domination lors de la rencontre avec un mâle.

La direction du zoo envisage toutefois d'accueillir à nouveau un couple de tigres de Sibérie, dans le cadre du programme EEP. Avant cette arrivée, les box intérieurs devront être agrandis. La mise à l'enquête devrait intervenir cet automne. Dans un second temps, l'enclos extérieur sera également agrandi, voire doublé.

'Nous allons demander au coordinateur de nous proposer un couple génétiquement compatible afin d'éviter toute consanguinité', explique Mme Buillard. L'objectif est que les tigres se reproduisent en captivité et que les jeunes puissent être remis dans la nature.

Espèce menacée

Comme les autres sous-espèces de tigres, le tigre de Sibérie est classé parmi les espèces menacées d'extinction. Actuellement, moins de 750 individus sont recensés à l'état sauvage. Le zoo de Servion en accueille depuis 1981. Cette espèce s'adapte très bien au climat de la région, ajoute le zoo.

/ATS