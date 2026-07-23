Tzolis passe du Club Bruges à Arsenal

L'attaquant international grec Christos Tzolis s'est engagé pour cinq ans avec Arsenal en provenance ...
Tzolis passe du Club Bruges à Arsenal

Tzolis passe du Club Bruges à Arsenal

Photo: KEYSTONE/AP Image Online/NIKOS VICHOS

L'attaquant international grec Christos Tzolis s'est engagé pour cinq ans avec Arsenal en provenance du Club Bruges, a annoncé jeudi le club belge.

Son transfert est estimé à 40 millions d'euros, soit la vente la plus chère de l'histoire du championnat de Belgique.

Christos Tzolis (24 ans) a signé jusqu'en 2031 avec les Gunners, sacrés champions d'Angleterre et récents finalistes de la Ligue des champions. Arrivé à Bruges à l'été 2024, le Grec s'est imposé comme l'un des hommes forts de la formation belge. Auteur d'une saison remarquable conclue par 17 buts et 23 passes décisives, il a été le grand artisan du 30e titre de champion de Belgique du Club Bruges, décrochant au passage le titre de meilleur joueur de la saison.

/ATS
 

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