Le président du gouvernement tessinois Claudio Zali sous pression

Le président du Conseil d'Etat tessinois Claudio Zali (Lega) est sous pression après la diffusion ...
Le président du gouvernement tessinois Claudio Zali sous pression

Le président du gouvernement tessinois Claudio Zali sous pression

Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/FRANCESCA AGOSTA

Le président du Conseil d'Etat tessinois Claudio Zali (Lega) est sous pression après la diffusion de propos controversés qui lui sont attribués et qui appellent à la violence contre une femme. Les partis politiques exigent que le ministre prenne position publiquement.

La publication d'un enregistrement mercredi par la radio-télévision de la Suisse italienne (RSI) a suscité un véritable tollé. Cet audio, diffusé sur un profil anonyme sur Instagram, rapporte une conversation privée intervenue il y a quelques années entre un homme (identifié comme Claudio Zali, qui était déjà au gouvernement cantonal), et une amie. Celle-ci lui demandait un conseil sur comment venir à bout d'une harceleuse ('stalker').

'Tabasse-là comme je l'ai fait déjà moi-même', déclare le conseiller d'Etat, dont la voix est parfaitement reconnaissable. La RSI a indiqué avoir décidé de publier cet audio en raison de l'intérêt public et après en avoir vérifié l'authenticité.

/ATS
 

Actualités suivantes

Deux bancomats attaqués à l'explosif à Lausanne-Chailly

Deux bancomats attaqués à l'explosif à Lausanne-Chailly

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 12:13

Visites en prison: la Suisse a violé les droits d'une détenue

Visites en prison: la Suisse a violé les droits d'une détenue

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 11:15

La sécheresse impacte aussi les tiques et les scarabées japonais

La sécheresse impacte aussi les tiques et les scarabées japonais

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 11:20

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 05:45

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 20:47

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 05:45

Visites en prison: la Suisse a violé les droits d'une détenue

Visites en prison: la Suisse a violé les droits d'une détenue

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 11:15

La sécheresse impacte aussi les tiques et les scarabées japonais

La sécheresse impacte aussi les tiques et les scarabées japonais

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 11:20

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 09:47

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 20:47

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 05:45

La sécheresse impacte aussi les tiques et les scarabées japonais

La sécheresse impacte aussi les tiques et les scarabées japonais

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 11:20

Rassemblement à Bellinzone après le 3e féminicide au Tessin en 2026

Rassemblement à Bellinzone après le 3e féminicide au Tessin en 2026

Suisse    Actualisé le 21.07.2026 - 19:08

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 21.07.2026 - 22:19

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 09:47

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 20:47