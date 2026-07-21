Un nouvel attaquant pour Rapperswi-Jona

Rapperswil-Jona tient son sixième renfort étranger. Les Lakers ont annoncé jeudi l'arrivée ...
Un nouvel attaquant pour Rapperswi-Jona

Un nouvel attaquant pour Rapperswi-Jona

Photo: KEYSTONE/FR74207 AP/JOHN FROSCHAUER

Rapperswil-Jona tient son sixième renfort étranger. Les Lakers ont annoncé jeudi l'arrivée de l'expérimenté attaquant Kevin Labanc (30 ans), qui a disputé 542 matches en NHL. Il a signé pour un an.

Ancien coéquipier de l'Appenzellois Timo Meier chez les San Jose Sharks où il a passé huit saisons, Kevin Labanc a réussi 251 points dans la prestigieuse Ligue nord-américaine. L'ailier américano-slovaque évoluait durant l'exercice 2025/26 en KHL, au sein de la franchise chinoise des Shanghai Dragons, se faisant l'auteur de 34 points en 55 parties.

/ATS
 

Actualités suivantes

Agozzino ne rejoindra finalement pas Bienne

Agozzino ne rejoindra finalement pas Bienne

Hockey    Actualisé le 21.07.2026 - 15:23

Le fan’s club du HCC IceBee tire la prise

Le fan’s club du HCC IceBee tire la prise

Hockey    Actualisé le 21.07.2026 - 14:13

Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Hockey    Actualisé le 16.07.2026 - 10:56

Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 14:49

Articles les plus lus

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:59

Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 14:49

Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Hockey    Actualisé le 16.07.2026 - 10:56

Le fan’s club du HCC IceBee tire la prise

Le fan’s club du HCC IceBee tire la prise

Hockey    Actualisé le 21.07.2026 - 14:13

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:51

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:59

Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 14:49

Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Hockey    Actualisé le 16.07.2026 - 10:56

Loïc Perrin continue au HCC

Loïc Perrin continue au HCC

Hockey    Actualisé le 09.07.2026 - 10:34

Leo Carlsson, l'homme qui vaut 18 millions, reste à Anaheim

Leo Carlsson, l'homme qui vaut 18 millions, reste à Anaheim

Hockey    Actualisé le 09.07.2026 - 20:27

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:51

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:59