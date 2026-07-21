Un nouvel attaquant pour Rapperswi-Jona

Rapperswil-Jona tient son sixième renfort étranger. Les Lakers ont annoncé jeudi l'arrivée de l'expérimenté attaquant Kevin Labanc (30 ans), qui a disputé 542 matches en NHL. Il a signé pour un an.
Ancien coéquipier de l'Appenzellois Timo Meier chez les San Jose Sharks où il a passé huit saisons, Kevin Labanc a réussi 251 points dans la prestigieuse Ligue nord-américaine. L'ailier américano-slovaque évoluait durant l'exercice 2025/26 en KHL, au sein de la franchise chinoise des Shanghai Dragons, se faisant l'auteur de 34 points en 55 parties./ATS