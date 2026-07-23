Visites en prison: la Suisse a violé les droits d'une détenue

La Suisse a été condamnée jeudi par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation ...
Visites en prison: la Suisse a violé les droits d'une détenue

Visites en prison: la Suisse a violé les droits d'une détenue

Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

La Suisse a été condamnée jeudi par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale d'une détenue enceinte. Son compagnon n'avait pas été autorisé à lui rendre visite en prison ni à assister à l'accouchement.

La requérante, une ressortissante espagnole, née en 1994, placée en détention provisoire pour une infraction liée aux stupéfiants, avait contesté le refus des autorités en invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Dans son arrêt, la Cour a déclaré la requête 'recevable' et a conclu à l'unanimité 'qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention'.

En conséquence, la Suisse doit verser à la plaignante 1730 euros pour dommage moral. A cela s'ajoutent 4000 euros pour les frais et dépens. Ces montants devront être réglés dans un délai de trois mois après que l'arrêt sera devenu définitif.

/ATS
 

Actualités suivantes

La sécheresse impacte aussi les tiques et les scarabées japonais

La sécheresse impacte aussi les tiques et les scarabées japonais

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 11:20

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 05:45

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 20:47

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 09:47

Articles les plus lus

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 21.07.2026 - 22:19

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 09:47

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 20:47

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Canicule: Mazzone veut un plan et des changements de départements

Suisse    Actualisé le 23.07.2026 - 05:45

Rassemblement à Bellinzone après le 3e féminicide au Tessin en 2026

Rassemblement à Bellinzone après le 3e féminicide au Tessin en 2026

Suisse    Actualisé le 21.07.2026 - 19:08

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 21.07.2026 - 22:19

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Baignade: plus de 15 personnes sont décédées en Suisse en un mois

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 09:47

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 22.07.2026 - 20:47