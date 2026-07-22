Saint-Gall espère une surprise face à la montagne Benfica

Le FC Saint-Gall aura fort à faire jeudi au 2e tour des qualifications pour l'Europa League. Les Brodeurs défient le géant portugais Benfica.

Invaincu en championnat la saison dernière mais seulement 3e, Benfica part largement favori face à Saint-Gall (20h au Kybunpark), tenant du titre en Coupe de Suisse. La saison dernière, les Aigles avaient atteint les barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, tombant de justesse face au Real Madrid, où leur ancien entraîneur José Mourinho s'en est allé cet été.

Les compétitions européennes n'ont de plus jamais souri aux Brodeurs. Ils ont terminé derniers de leur groupe en Europa League en 2013, avant une modeste 29e place en Conference League il y a deux saisons. En cas de défaite face aux Lisboètes, désormais entraînés par Marco Silva (ex-Fulham), ils seraient reversés au prochain tour qualificatif de 'C4'.

Une première officielle dans le nouveau stade

Un échelon plus bas, Lugano a les faveurs des pronostics. Les Tessinois ne devraient pas avoir trop de problèmes face aux Kosovars de Dukagjini, qui ont terminé 4es de leur championnat en ayant remporté la Coupe nationale.

Cette rencontre sera l'occasion pour les hommes de Mattia Croci-Torti de jouer pour la première fois un match officiel dans leur nouveau stade. Ils ont remporté trois de leurs cinq matches de préparation.

/ATS