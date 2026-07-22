Les Etats-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes en Iran

L'armée américaine a annoncé mercredi avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des ...
Les Etats-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes en Iran

Les Etats-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes en Iran

Photo: KEYSTONE/AP U.S. Central Command

L'armée américaine a annoncé mercredi avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires en Iran. Il s'agit de la douzième nuit consécutive de bombardements américains.

'La mission se poursuivra afin de réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux transitant dans les eaux' du détroit d'Ormuz, a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) sur le réseau social X.

A chaque attaque de navire dans le détroit d'Ormuz, au coeur des tensions entre Téhéran et Washington, les Etats-Unis répliqueront par des frappes sur des infrastructures civiles iraniennes, avait averti peu avant le président américain Donald Trump.

/ATS
 

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