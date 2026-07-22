Rétabli, Duplantis sera présent aux Européens

Armand Duplantis, qui avait abandonné samedi le concours du meeting de Londres en raison d'une ...
Rétabli, Duplantis sera présent aux Européens

Rétabli, Duplantis sera présent aux Européens

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Armand Duplantis, qui avait abandonné samedi le concours du meeting de Londres en raison d'une douleur, a passé des examens rassurants.

Le Suédois, recordman du monde du saut à la perche, sera présent aux Championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août), a indiqué mercredi son agent.

Duplantis avait abandonné samedi après avoir franchi 5m95, visiblement touché à la cuisse gauche. 'Aucun signe de blessure n'a été constaté à l'issue d'un examen médical approfondi, comprenant notamment une IRM et une radiographie', a indiqué son agent, Daniel Wessfeldt, dans un message à l'AFP.

'Avec un entraînement léger et un traitement adapté, il devrait être parfaitement remis d'ici dix jours. Son programme de compétitions reste inchangé. Sa prochaine épreuve sera le concours des Championnats d'Europe à Birmingham', a-t-il ajouté.

'Mondo' Duplantis a porté son record du monde à 6m31 m cet hiver. Il sera évidemment le grand favori pour le titre continental.

/ATS
 

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