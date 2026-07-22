Feldbausch s'incline avec les honneurs face au 35e mondial

Kilian Feldbausch (ATP 284) n'a pas signé l'exploit au 2e tour de l'ATP 250 de Kitzbühel. Le Genevois a néanmoins pris date en offrant une superbe résistance au 35e joueur mondial Ignacio Buse.

Issue des qualifications sur la terre battue autrichienne, Kilian Feldbausch s'est incliné 2-6 6-2 6-2 en 1h55 devant le Péruvien, vainqueur en mai de son premier tournoi sur le circuit principal lors de l'ATP 500 de Hambourg. Il n'a pas à rougir de cette défaite, lui qui n'avait jamais affronté d'adversaire aussi bien classé.

Le Genevois de 20 ans, qui avait cueilli mardi face au Paraguayen Daniel Vallejo (ATP 63) sa première victoire dans un tableau final sur l'ATP Tour, s'est donc arrêté à trois succès d'affilée à Kitzbühel. Il a dominé la première manche, s'emparant du service d'Ignacio Buse à trois reprises. Mais la suite fut plus compliquée.

Malgré un remarquable pourcentage de premières balles de service (82% sur l'ensemble du match), Kilian Feldbausch a concédé à cinq reprises son engagement lors des deux derniers sets. Il n'aura effacé au final qu'une seule balle de break, Ignacio Buse élevant nettement le curseur dans les deux dernières manches.

Sa semaine autrichienne lui permettra de grimper aux alentours de la 240e place mondiale, soit son meilleur classement (262e jusqu'ici). Ce rang devrait lui permettre d'atteindre son principal objectif de l'année, à savoir une participation aux qualifications de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison.

/ATS