La Fédération italienne en contact avec Guardiola

Le patron de la Fédération italienne de football, Giovanni Malago, a confirmé mercredi être ...
La Fédération italienne en contact avec Guardiola

La Fédération italienne en contact avec Guardiola

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Le patron de la Fédération italienne de football, Giovanni Malago, a confirmé mercredi être en contact régulier avec Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol pourrait devenir le nouveau sélectionneur.

Interrogé sur X par le site Chronache di spogliatoio (chroniques des vestiaires) sur la possibilité d'augmenter le budget destiné à l'embauche du nouveau sélectionneur des Azzuri dans le cas d'un 'nom qui fait tant parler de lui ces dernières heures, Guardiola', M. Malago a répondu par l'affirmative.

'Oui, et c'est une exception pour des raisons évidentes, que je ne vais pas expliquer ici, mais il n'est pas dit que cela aboutisse, mais je pense tout de même qu'il était juste et important d'ouvrir un dialogue et de le maintenir', a-t-il affirmé.

'Ce n'est absolument pas un manque de respect envers les autres candidats, loin de là, car la discussion les concernant a déjà commencé', a ajouté le patron du foot italien.

M. Malago a également assuré que la fédération ne se limitait pas aux trois noms les plus cités - Andrea Pirlo, Roberto Mancini et Guardiola - dans le choix du sélectionneur.

/ATS
 

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