La barre des 1000 victimes de l'épidémie d'Ebola franchie

L'actuelle épidémie d'Ebola a franchi la barre des 1000 personnes tuées. En RDC, elle a fait ...
La barre des 1000 victimes de l'épidémie d'Ebola franchie

La barre des 1000 victimes de l'épidémie d'Ebola franchie

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'actuelle épidémie d'Ebola a franchi la barre des 1000 personnes tuées. En RDC, elle a fait 999 victimes, auxquelles il faut ajouter deux décès en Ouganda, selon les chiffres congolais relayés mercredi par l'OMS à Genève.

Selon des données qui datent de lundi, 2473 cas confirmés ont été observés dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Une vingtaine ont eux eu lieu chez le voisin ougandais.

Près de 330 cas sont suspects ont aussi été identifiés en RDC, ajoute l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Autre chiffre symbolique, le nombre de personnes guéries dépasse désormais les 500, dont 482 dans ce pays.

L'OMS a répété mardi que l'épidémie se propageait encore plus rapidement que la réponse. Des milliers de tests sont menés chaque jour. Ebola est actuellement présent dans cinq provinces de l'Est de la RDC.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dans la maison natale d'Hitler, l'Autriche ouvre un commissariat

Dans la maison natale d'Hitler, l'Autriche ouvre un commissariat

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 11:50

Lutte acharnée contre l'incendie du Var sur 2550 hectares

Lutte acharnée contre l'incendie du Var sur 2550 hectares

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 10:21

Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 06:47

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 02:10

Articles les plus lus

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 00:37

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 02:10

Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 06:47

Lutte acharnée contre l'incendie du Var sur 2550 hectares

Lutte acharnée contre l'incendie du Var sur 2550 hectares

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 10:21

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 23:59

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 00:37

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 02:10

Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Les Etats-Unis lancent une nouvelle salve de frappes en Iran

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 06:47

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Hongrie: perquisition au centre abritant les serveurs du Fidesz

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 14:29

L'incendie du Var progresse à « une vitesse très importante »

L'incendie du Var progresse à « une vitesse très importante »

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 22:45

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Cuba: Washington envoie un avion d'aide humanitaire

Monde    Actualisé le 21.07.2026 - 23:59

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Monde    Actualisé le 22.07.2026 - 00:37