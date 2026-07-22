Lonza accélère sur six mois et relève partiellement ses objectifs

Le sous-traitant pharmaceutique Lonza a enregistré une solide croissance sur les six premiers mois de l'année, tant au niveau des recettes que de la rentabilité, grâce à la demande soutenue dans le secteur.

La direction a partiellement précisé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Entre janvier et fin juin, les recettes du groupe bâlois ont crû de 11,2% (+16% hors effets des devises) sur un an à 3,37 milliards de francs, tandis que le résultat brut (Ebitda) de base a bondi de 27,4% à 1,18 milliard, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué. La marge s'est également bonifiée, progressant de 4,4 points à 34,8%.

Quant au bénéfice net, il s'est établi à 572 millions de francs, en forte hausse de 44,4% comparé au premier semestre 2025.

Ces chiffres sont conformes aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, sauf la marge Ebitda de base qui a dépassé les 33,2% anticipés par le marché.

La demande est restée forte pour les technologies de Lonza dans les différentes régions du globe, le groupe ayant également profité de l'extension de la coopération avec une grande société biopharmaceutique américaine non identifiée.

Nouvelle ligne de production

'Grâce à la vente de l'unité Capsules & Health Ingredients nous avons poursuivi notre stratégie 'One Lonza' et progressé pour devenir le numéro un des fournisseurs pharmaceutiques', a indiqué le directeur général Wolfgang Wienand, cité dans le communiqué.

Début mars, Lonza avait annoncé la vente de sa division Capsule and Health Ingredients (CHI) au fonds d'investissement britannique Lone Star Funds pour 2,3 milliards de francs. Suite à la clôture de cette opération, attendue en fin d'année, l'entreprise rhénane va lancer un programme de rachat d'actions accéléré de 500 millions.

Pour l'ensemble de 2026, la direction a partiellement précisé ses objectifs financiers, tablant désormais sur une marge Ebitda de base entre 33% et 34%, contre 'au-delà des 32%' précédemment. La croissance du chiffre d'affaires de 11% à 12% à taux de changes constants a par contre été confirmée.

Le groupe table par ailleurs sur des effets de changes négatifs de 2% à 3% sur l'année.

Après avoir renforcé ses capacités à Viège en Valais, Lonza va étendre son site de Stein en Argovie où il va ajouter une ligne de remplissage de conjugués anticorps-médicaments (ADC) qui devra entrer en service en 2030.

/ATS