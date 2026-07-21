La tactique, une équation aux multiples inconnues

Le championnat de Suisse reprend ses droits ce week-end. Les entraîneurs doivent mettre en oeuvre rapidement leur vision du jeu, malgré un effectif encore souvent incomplet.

Dans la torpeur estivale, les esprits des techniciens surchauffent. Afin d'entamer la saison dans les meilleures dispositions possibles, chaque coach tente d'appliquer ses préceptes à ses joueurs. Le but: créer un schéma tactique dans lequel chaque joueur possède ses repères et où il est capable d'évoluer sereinement.

Si la mission semble simple sur le papier, sa réalisation se heurte à une réalité complexe. En premier lieu, un effectif souvent lacunaire: en Suisse, la période de transfert s'étend jusqu'au 8 septembre, soit plus d'un mois après la reprise. Si des ajustements peuvent être apportés, le travail de fond a lieu lors de la préparation.

Le LS, 11e équipe dirigée par Luka Elsner

Fraîchement arrivé à la Tuilière, le coach du LS Luka Elsner s'attelle à ce défi depuis un mois. Depuis la reprise de l’entraînement collectif le 15 juin, il a orchestré le copieux menu de préparation estivale de ses joueurs.

S’il a dû se plier à certains choix effectués avant son arrivée, Elsner a eu l’occasion de tester ses protégés lors de six rencontres de préparation et d’un camp d’entraînement d’une semaine à Crans-Montana.

'J’ai pris mes marques très rapidement, je commence à avoir moi aussi de l'expérience en matière d’adaptation', partage en souriant celui qui a déjà entraîné une dizaine d’équipes professionnelles depuis 2013. “Je suis satisfait de nos matches amicaux, nous devons maintenant peaufiner l’effectif pour être vraiment en mesure d’aller chercher les objectifs du club”, résume le Slovène dans un entretien à Keystone-ATS.

Une moyenne de 469 jours en poste

Imposer sa vision tactique rapidement est un impératif pour chaque entraîneur professionnel. L’Observatoire du football CIES révélait en 2025 que la durée moyenne de permanence des coachs de Super League était de 469 jours, et que 58,3% d’entre eux passaient moins d’un an en poste.

Dans ce climat d'incertitude, chaque jour compte. Evasif, le successeur de Peter Zeidler sur le banc lausannois profite de la pause estivale pour convaincre ses joueurs d’un modèle de jeu “un petit peu différent de ce qu’il y avait avant”.

Ainsi, il obtient de riches enseignements en vue de la construction de son effectif de rêve. Mais comme tous les entraîneurs, il doit composer avec son directeur sportif, garant d’une vision à long terme et de l’équilibre financier. “J’ai un rôle de stimulation et de présentation des besoins purement sportifs, avance Elsner. Mon rôle est d’envoyer des informations aux décideurs pour qu’ils prennent en compte ces besoins.”

Le rôle-clé des matches de préparation

Pour cela, les rencontres amicales sont primordiales. Si le résultat est secondaire, leur importance est reconnue tant sur le plan tactique et physique.

Par exemple, les Lausannois se sont déplacés au Portugal le 8 juillet dernier pour affronter le CR Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores en 2025 (défaite 2-0 du LS). “En se confrontant à une des meilleures équipes au monde sur le plan technique, nous avons obtenu des informations précieuses pour la suite, s’est réjoui l’ex-entraîneur du Havre. Avoir un adversaire pareil, cela relève les attentes et le niveau de concentration des joueurs.”

Ces tests sont l'occasion de faire tourner l'effectif et de développer les automatismes. “Cela nous change du rythme et de l’intensité d’un entraînement”, développe le capitaine Olivier Custodio. Son entraîneur abonde: 'Nous testons souvent la résistance défensive face à différentes approches en matière de contrôle du ballon. C’est ce qui nous attend cette saison en Super League, car entre St-Gall et Lugano, ce n’est pas du tout le même football'.

Une fois ces renseignements pris, reste au club à opérer les bons choix pour bien entamer l'exercice. 'Je veux des joueurs capables de concurrencer le titulaire à chaque poste', résume Elsner, vindicatif. Le début de saison à domicile face à GC samedi lui donnera des premières réponses sur la maturité de son projet de jeu.

/ATS