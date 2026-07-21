Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

La police norvégienne a annoncé mardi avoir identifié un suspect lié à un incendie de grande ...
Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Norvège: un suspect identifié après un incendie de grande ampleur

Photo: KEYSTONE/AP/Thomas Fure

La police norvégienne a annoncé mardi avoir identifié un suspect lié à un incendie de grande ampleur ayant ravagé la semaine passée le quartier d'une ville près d'Oslo. Elle ne considère cependant pas cet incendie comme un acte criminel délibéré.

Le feu, qui a détruit plus de 100 maisons vendredi dans la ville de Drammen située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d'Oslo, est considéré comme 'le plus important de ce type en Norvège depuis un siècle', selon les médias norvégiens.

'Pour l'instant, la police n'a pas de soupçon concret laissant penser qu'un acte criminel ait été commis', a déclaré dans un communiqué une responsable de la police locale.

'Une personne a été placée sous le statut de suspect, afin que ses droits puissent être mieux préservés', a-t-elle précisé, en particulier pour qu'elle ait accès à un avocat.

Feu pas encore éteint

'Même si une personne a le statut de suspect, cela ne signifie pas que la police dispose d'informations sur la cause de l'incendie ni qu'un crime ait été commis', a ajouté la responsable.

La police a 'une idée de l'endroit où l'incendie a pris naissance', mais estime qu'il est prématuré de divulguer des détails concernant la cause du foyer, ajoute le communiqué.

Plus de 400 personnes ont été évacuées alors que le feu se propageait rapidement vendredi, ce qui a nécessité le déploiement d'importantes opérations de lutte contre l'incendie. Beaucoup ont pu regagner leur logement depuis lors.

Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivaient encore mardi, mais les services de secours locaux ont déclaré que la situation était sous contrôle.

/ATS
 

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