Lipowitz abandonne avec une fracture de la clavicule

Florian Lipowitz souffre d'une fracture de la clavicule, a annoncé son équipe Red Bull Bora mardi soir dans un communiqué.

L'Allemand a été contraint à l'abandon dans le Tour de France après une chute lors du contre-la-montre de mardi,.

'Après des performances remarquables et de nombreux moments mémorables lors des deux dernières semaines, cela marque une fin abrupte et amère à son Tour de France', a indiqué la formation allemande.

Florian Lipowitz, qui était 5e au classement général, a lourdement chuté dans le chrono individuel comptant pour la 16e étape mardi entre Evian et Thonon-les-Bains. Il est parti en glissade dans un virage à droite, tapant le sol avant de cogner violemment le rebord du trottoir.

Troisième du Tour de France 2025, Lipowitz était le coleader de Red Bull Bora avec Remco Evenepoel, le vainqueur du chrono. 'Il va me manquer', a déclaré le Belge.

/ATS