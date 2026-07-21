Grisons: un octogénaire coincé avec sa voiture entre deux maisons

Mardi matin, à Ilanz dans les Grisons, un homme de 87 ans a coincé sa voiture entre deux maisons. Après avoir confondu la pédale des freins avec celle des gaz, il a percuté plusieurs barrières et le mur d'une maison avant de finir en mauvaise posture.

Vers 07h30, l'homme s'est soudain engagé dans une impasse où il a percuté une balustrade. En faisant une marche arrière, il a confondu la pédale d'accélérateur avec celle du frein, a indiqué la police cantonale des Grisons.

La voiture a alors percuté d'autres garde-corps ainsi que le mur d'une maison avant de s'immobiliser, coincée entre deux bâtiments. Selon la police, les dégâts matériels sont considérables.

Le senior s'est vu retirer son permis de conduire sur place. Les autorités examinent désormais son aptitude à conduire.

/ATS