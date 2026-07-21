Evenepoel bat à nouveau Pogacar, Voisard 10e du général

Remco Evenepoel a remporté la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 26,1 km. ...
Evenepoel bat à nouveau Pogacar, Voisard 10e du général

Evenepoel bat à nouveau Pogacar, Voisard 10e du général

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Remco Evenepoel a remporté la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 26,1 km.

Le Belge s'est imposé devant le maillot jaune Tadej Pogacar mardi à Thonon-les-Bains. Le Jurassien Yannis Voisard, 23e de ce chrono, grimpe au 10e rang du classement général.

Indiscutable maître de la discipline, Remco Evenepoel a bouclé le parcours avec 28'' d'avance sur Tadej Pogacar et 1'04 sur le Danois Mattias Skjelmose. Le prodige français Paul Seixas termine 4e à 1'16, 5'' devant Isaac Del Toro, alors que Florian Lipowitz, qui était 5e au général au matin de l'étape, a abandonné après une chute.

Leader de l'équipe Red Bull Bora, Remco Evenepoel a donc décroché son deuxième succès d'affilée sur cette Grande Boucle, après avoir déjà battu Tadej Pogacar samedi au Plateau de Solaison. Deuxième du général, le Belge réduit un peu l'écart derrière l'ogre slovène en revenant à 4'32 du maillot jaune.

Onzième du général au départ de cette étape à Evian-les-Bains, Yannis Voisard a décroché un bon 23e rang dans ce 'chrono', à 3'02 du vainqueur, juste devant le Zurichois Mauro Schmid (24e à 3'06). Le Jurassien profite de l'abandon de Florian Lipowitz pour se hisser dans le top 10 du général.

Le grimpeur de la formation helvétique Tudor accuse seulement 1'28 de retard sur le 9e du général Jordan Jegat. Mais la 8e place, occupée par Tom Pidcock, est hors de portée (à plus de 11 minutes). Et Richard Carapaz, 12e du général à 1'27 de Voisard, est capable de briller lors des trois étapes alpestres prévues de jeudi à samedi.

/ATS
 

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