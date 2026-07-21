Tebas accuse la FIFA de « détruire l'industrie du foot »

Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas a accusé mardi la FIFA de 'détruire l'industrie du foot', dans une interview à un quotidien sportif italien.

Il a pris position après l'annonce de discussions sur une possible Coupe du monde à 64 équipes en 2030.

Javier Tebas a également jugé que le temps de Gianni Infantino '(était) révolu', dénonçant auprès de la Gazzetta dello Sport un 'système vicié à la base' qui lui permet de diriger la FIFA depuis une décennie.

'Augmenter le nombre d'équipes nationales n'a aucun sens. L'industrie du football ne se résume pas à la Coupe du monde, aussi importante soit-elle (...) Ils sont en train de détruire l'industrie du football, celle qui génère des dizaines de milliers d'emplois, pour un événement qui dure 40 jours et ne concerne qu'une minorité de joueurs', a estimé le patron de la Liga.

'Nous avons exprimé à maintes reprises nos inquiétudes concernant le calendrier des compétitions. Et maintenant, ils veulent organiser une Coupe du monde à 64 équipes', a déploré le dirigeant espagnol en soulignant que 'ce sont les compétitions nationales qui font vivre ce sport'.

'Nous avons besoin de moins d'équipes nationales et d'une meilleure protection du football national à tous les niveaux. Ils ne s'en rendent pas compte et prennent des décisions de manière irresponsable', a ajouté M. Tebas.

Lors de l'ouverture du Mondial en juin, Gianni Infantino avait évoqué 'des discussions sur une extension à 64 équipes' pour le centenaire de la Coupe du Monde en 2030, qui se déroulera dans plusieurs pays (Espagne, Portugal, Maroc mais aussi Paraguay, Uruguay et Argentine).

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, estimait en avril qu'un tel format n'était 'pas une bonne idée pour la Coupe du Monde (ni) pour nos qualifications'.

/ATS