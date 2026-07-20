Feldbausch s'offre un premier succès sur l'ATP Tour

Kilian Feldbausch (ATP 284) a décroché mardi à Kitzbühel son premier succès sur le front de l'ATP Tour. Le Genevois a même signé une performance de choix en battant le 63e mondial Daniel Vallejo.

Issu des qualifications dans la huppée station de ski autrichienne, Kilian Feldbausch s'est imposé 7-6 (7/2) 6-1 au 1er tour devant l'espoir paraguayen de 22 ans, lequel a obtenu lundi son meilleur classement après avoir atteint le dernier carré dans l'ATP 250 de Bastad la semaine dernière. Cette victoire lui permettra de gagner à coup sûr une trentaine de places dans la hiérarchie.

Le Genevois de 20 ans a maîtrisé son sujet mardi après-midi, notamment sur les points les plus importants. Il a ainsi effacé 9 des 10 balles de break auxquelles il a fait face, convertissant pour sa part 3 des 8 occasions dont il a bénéficié à la relance. Il a dominé les débats tant dans le tie-break que dans la deuxième manche pour s'imposer en 1h45.

Vainqueur de son premier titre dans un Challenger à la mi-mai à Kosice, Kilian Feldbausch trouve donc enfin la récompense de ses efforts après avoir été freiné dans sa progression par des blessures à répétition. Il a disputé la semaine dernière à Gstaad son premier match sur le circuit principal, après avoir échoué de peu lors des qualifications du Geneva Open en mai.

A Kitzbühel, où il n'a pas perdu le moindre set en trois matches disputés, Kilian Feldbausch aura un joli défi à relever en 8e de finale. Le fils de l'ex-34e joueuse mondiale Cathy Caverzasio se frottera au Péruvien Ignacio Buse, 35e du classement ATP et lauréat du tournoi ATP 500 de Hambourg juste avant Roland-Garros.

/ATS