Nestlé fermera une usine en Hongrie à la fin de l'année

Nestlé prévoit de fermer une usine hongroise dévolue à la production de figurines creuses en chocolat, comme celles vendues à Noël ou Pâques. Ce type de confiserie, aussi commercialisé en Suisse, sera à l'avenir fabriqué par un producteur indépendant.

'En juillet 2026, Nestlé Hungária a informé les instances représentatives du personnel qu'elle mettra fin à la production sur son site de Diósgyor en décembre 2026', a indiqué mardi un porte-parole du géant veveysan à l'agence AWP, confirmant des informations parues dans la presse de ce pays d'Europe centrale.

'L'usine produit actuellement uniquement des figurines en chocolat creux, commercialisées dans de nombreux pays à travers le monde', précise-t-il. 'Cette décision est motivée par le recul de la demande pour les produits de confiserie saisonniers observé ces dernières années, qui a entraîné une baisse significative de l'activité du site de Diósgyor', situé dans le nord-est du pays.

Nestlé assure que cette unité de production représente moins de 3% du chiffre d'affaires de Nestlé Hungária et 0,4% de son volume de production dans le pays. Selon son site internet, 220 employés fabriquent des produits disponibles ensuite dans 20 pays.

Le géant de l'alimentaire assure que les négociations 'concernant la vente du site et la poursuite de son exploitation' sont 'à un stade avancé'. Il ajoute vouloir 'préserver autant d'emplois que possible.'

Dans le même temps, la marque au nid d'oiseau compte continuer à proposer 'aux consommateurs' des figurines en chocolat creux, notamment en Suisse. 'À l'avenir, elles seront fabriquées par un producteur indépendant de Nestlé, dans le respect des exigences strictes de qualité de l'entreprise. Cette transition, qui concerne notamment des produits commercialisés en Suisse, vise à garantir la continuité de l'approvisionnement et à limiter tout impact sur l'activité', a assuré le porte-parole.

Les autres usines de la multinationale en Hongrie, soit celle de Szerencs, chargée de la fabrication et l'embouteillage de boissons en poudre comme Nesquik et Nescafé, et celle de Bük, où sont produits des aliments pour animaux de compagnie, 'poursuivent quant à elles leur développement.'

/ATS