Deux nouvelles fresques de Saype à Villars-sur-Ollon (VD)

Pour la cinquième année de suite, l'artiste franco-suisse Saype a investi les hauts de Villars-sur-Ollon (VD). Il y a créé deux nouvelles fresques géantes et éphémères, réalisées sur l'herbe à l'aide d'une peinture biodégradable.

Arrivé sur place le 8 juillet, Saype a choisi deux sites dans le périmètre de Bretaye, différents des autres années. L'un visible depuis le Roc d'Orsay sur 4600 m2, le second depuis le restaurant du golf sur 6300 m2. La thématique reste toutefois la même: les enfants et la nature.

Intitulé 'A portée de ciel', ce diptyque 's'inscrit dans une histoire qui dure depuis cinq ans et clôt un premier chapitre. Pendant des années, les enfants de mes oeuvres apprenaient et s'inspiraient de la nature et, aujourd'hui, ils la dessinent', indique Saype, interrogé par Keystone-ATS. Selon lui, les enfants permettent d'aborder des sujets 'très profonds', notamment les enjeux environnementaux, mais 'avec douceur et poésie'.

Ses fresques, peintes avec une préparation à base de craie et charbon, devraient être visibles jusqu'à début août. Cela dépendra toutefois des conditions météorologiques. Celle du Roc d'Orsay a, par exemple, déjà souffert des orages de la fin de semaine dernière.

Pour accompagner ses fresques en plein air, Saype propose pour la première fois cette année une exposition au Villars Palace, où sont exposées une quarantaine de ses oeuvres.

/ATS