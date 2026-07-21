Investissements béton dans la construction suisse en 2025

Les investissements dans la construction ont progressé de 3,5% en termes nominaux l'année dernière ...
Investissements béton dans la construction suisse en 2025

Investissements béton dans la construction suisse en 2025

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les investissements dans la construction ont progressé de 3,5% en termes nominaux l'année dernière, selon une estimation encore provisoire réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les dépenses totales dans la construction, comprenant les investissements dans la construction et les dépenses destinées aux travaux d'entretien publics, ont augmenté de 3,2%.

Les investissements dans le bâtiment (+3,6%) comme ceux dans le génie civil (+3,2%) ont progressé, rapporte un communiqué de l'OFS paru mardi. Durant la même période, les maîtres d'ouvrage privés ont gonflé leurs investissements dans le bâtiment (+2,5%), mais diminué ceux dans le génie civil (-5,7%).

Perspectives encourageantes

Les maîtres d'ouvrage publics (la Confédération, les cantons et les communes) ont investi davantage dans le bâtiment (+8,4%) et dans le génie civil (+5,2%).

Les investissements dans les nouvelles constructions ont augmenté de 3,4% sur un an, et ceux dans les projets de transformation de 3,5%.

Les maîtres d'ouvrage privés ont affiché des investissements en hausse de 2,3% dans les nouvelles constructions et de 1,7% dans les transformations.

Concernant les perspectives 2026, la réserve de travail des projets en cours de construction a augmenté de 6,0% par rapport à 2024. En revanche, les dépenses prévues pour les travaux publics d'entretien ont diminué de 0,1% en l'espace d'un an.

/ATS
 

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