Le commerce extérieur accélère au 2e trimestre

Les échanges commerciaux de la Suisse avec l'étranger ont nettement accéléré au deuxième trimestre ...
Le commerce extérieur accélère au 2e trimestre

Le commerce extérieur accélère au 2e trimestre

Photo: KEYSTONE/AP/Darryl Dyck

Les échanges commerciaux de la Suisse avec l'étranger ont nettement accéléré au deuxième trimestre, comparé au partiel précédent, portés essentiellement par les solides ventes de produits pharmaceutiques et un rebond vers l'Amérique du Nord.

Entre avril et fin juin, les exportations ont crû de 8,8% comparé au trimestre précédent et non ajustés de l'inflation à 73,23 milliards de francs, alors que les importations ont augmenté de 4,9% à 59,3 milliards, a détaillé mardi Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans un communiqué.

Le commerce extérieur helvétique boucle ainsi la période sous revue sur un solide excédent commercial de 13,93 milliards, un bond de 28,9% comparé au premier trimestre.

Ce sont pour l'essentiel les ventes à l'international des produits chimiques et pharmaceutiques (+15,2%) qui ont porté les échanges, alors que le secteur des machines, de l'électronique et des appareils n'a affiché qu'une modeste croissance (+1,7%). L'horlogerie a quant à elle reculé de 1,1%.

Vifs échanges avec les Etats-Unis

Malgré les déclarations des Etats-Unis sur les déséquilibres commerciaux avec la Suisse et l'instauration de droits de douanes, les échanges avec le continent nord-américain sont restés élevés (+21,8%). Les exportations vers les Etats-Unis ont crû de 21,5% et celles vers le Canada de 12,8%.

Premier client des entreprises suisses, l'Union européenne n'a enregistré qu'une croissance de 0,4%, avec une hausse de 2,5% vers l'Allemagne et de 7% vers la France.

Les échanges avec l'Asie ont quant à eux accéléré de 6,8%, avec une hausse de 1,2% vers la Chine et de 8,7% à destination du Japon.

Au seul mois de juin, le total des exportations suisses a par contre reculé de 4,3% à 24,25 milliards de francs, tandis que les importations ont augmenté de 3,3% à 20,45 milliards.

/ATS
 

Actualités suivantes

Novartis dépasse les attentes au deuxième trimestre

Novartis dépasse les attentes au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 21.07.2026 - 07:45

Lindt & Sprüngli progresse au premier semestre

Lindt & Sprüngli progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 21.07.2026 - 07:39

Swatch affiche une forte croissance au premier semestre

Swatch affiche une forte croissance au premier semestre

Économie    Actualisé le 21.07.2026 - 07:35

Une commande d'A350 et deux d'hélicoptères pour Airbus

Une commande d'A350 et deux d'hélicoptères pour Airbus

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 18:04

Articles les plus lus

Nestlé va ouvrir une nouvelle usine d'aliments pour animaux

Nestlé va ouvrir une nouvelle usine d'aliments pour animaux

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 17:57

Une commande d'A350 et deux d'hélicoptères pour Airbus

Une commande d'A350 et deux d'hélicoptères pour Airbus

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 18:04

Swatch affiche une forte croissance au premier semestre

Swatch affiche une forte croissance au premier semestre

Économie    Actualisé le 21.07.2026 - 07:35

Lindt & Sprüngli progresse au premier semestre

Lindt & Sprüngli progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 21.07.2026 - 07:39

Bruxelles dénonce un cartel dans les additifs pour béton

Bruxelles dénonce un cartel dans les additifs pour béton

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 12:46

Nestlé va ouvrir une nouvelle usine d'aliments pour animaux

Nestlé va ouvrir une nouvelle usine d'aliments pour animaux

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 17:57

Une commande d'A350 et deux d'hélicoptères pour Airbus

Une commande d'A350 et deux d'hélicoptères pour Airbus

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 18:04

Swatch affiche une forte croissance au premier semestre

Swatch affiche une forte croissance au premier semestre

Économie    Actualisé le 21.07.2026 - 07:35

Andy Burnham succède à Keir Starmer à Downing Street

Andy Burnham succède à Keir Starmer à Downing Street

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 12:20

Après Temu, l'UE sanctionne AliExpress

Après Temu, l'UE sanctionne AliExpress

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 12:34

Bruxelles dénonce un cartel dans les additifs pour béton

Bruxelles dénonce un cartel dans les additifs pour béton

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 12:46

Nestlé va ouvrir une nouvelle usine d'aliments pour animaux

Nestlé va ouvrir une nouvelle usine d'aliments pour animaux

Économie    Actualisé le 20.07.2026 - 17:57