Le commerce extérieur accélère au 2e trimestre

Les échanges commerciaux de la Suisse avec l'étranger ont nettement accéléré au deuxième trimestre, comparé au partiel précédent, portés essentiellement par les solides ventes de produits pharmaceutiques et un rebond vers l'Amérique du Nord.

Entre avril et fin juin, les exportations ont crû de 8,8% comparé au trimestre précédent et non ajustés de l'inflation à 73,23 milliards de francs, alors que les importations ont augmenté de 4,9% à 59,3 milliards, a détaillé mardi Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans un communiqué.

Le commerce extérieur helvétique boucle ainsi la période sous revue sur un solide excédent commercial de 13,93 milliards, un bond de 28,9% comparé au premier trimestre.

Ce sont pour l'essentiel les ventes à l'international des produits chimiques et pharmaceutiques (+15,2%) qui ont porté les échanges, alors que le secteur des machines, de l'électronique et des appareils n'a affiché qu'une modeste croissance (+1,7%). L'horlogerie a quant à elle reculé de 1,1%.

Vifs échanges avec les Etats-Unis

Malgré les déclarations des Etats-Unis sur les déséquilibres commerciaux avec la Suisse et l'instauration de droits de douanes, les échanges avec le continent nord-américain sont restés élevés (+21,8%). Les exportations vers les Etats-Unis ont crû de 21,5% et celles vers le Canada de 12,8%.

Premier client des entreprises suisses, l'Union européenne n'a enregistré qu'une croissance de 0,4%, avec une hausse de 2,5% vers l'Allemagne et de 7% vers la France.

Les échanges avec l'Asie ont quant à eux accéléré de 6,8%, avec une hausse de 1,2% vers la Chine et de 8,7% à destination du Japon.

Au seul mois de juin, le total des exportations suisses a par contre reculé de 4,3% à 24,25 milliards de francs, tandis que les importations ont augmenté de 3,3% à 20,45 milliards.

/ATS