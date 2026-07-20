Thoune lance sa campagne qualificative pour la Ligue des champions

Le champion de Suisse Thoune s'apprête à disputer les qualifications pour la Ligue des champions ...
Thoune lance sa campagne qualificative pour la Ligue des champions

Thoune lance sa campagne qualificative pour la Ligue des champions

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le champion de Suisse Thoune s'apprête à disputer les qualifications pour la Ligue des champions. Un premier gros obstacle se dresse sur sa route mardi: le Dinamo Zagreb.

Le 14 septembre 2005, Nelson Ferreira réalisait un exploit dont on parlerait encore des décennies plus tard. Le milieu de terrain du FC Thoune de l'époque marquait alors un but de rêve contre Arsenal en Ligue des champions.

Il y a 21 ans, Thoune, deuxième du championnat, s’était qualifié de manière sensationnelle pour la phase de groupes de la Ligue des champions après avoir franchi les barrages: avec l’ancien entraîneur de Thoune Mauro Lustrinelli, Gerber et l’actuel entraîneur adjoint Ferreira sur le terrain.

Plus de deux décennies plus tard, les Thounois se retrouvent dans une situation similaire. Devenus champions de Suisse après leur promotion, ils sont toutefois séparés cette fois-ci par trois tours de qualification de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Tirage difficile

Et bien que Thoune ait hérité du tirage au sort sans doute le plus difficile, face au champion de Croatie, le Dinamo Zagreb, il règne au sein du club cet optimisme qui avait déjà caractérisé l’équipe la saison dernière.

Après de nombreux changements dont le départ de leur ex-entraîneur Mauro Lustrinelli, les joueurs ont trouvé leurs marques et les idées du nouveau technicien Gian-Luca Privitelli commencent à porter leurs fruits. Dans le même temps, l’objectif est de conserver ce qui a fait la force de Thoune la saison dernière.

Thoune disputera d’abord un match à domicile mardi, avant que le retour ne se déroule en Croatie. Pour vivre un conte de fées similaire à celui d’il y a 21 ans? Le club bernois pourra faire le premier pas mardi (20h00) dans son stade.

/ATS
 

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