Une poignée de fans de football manifestent à Zurich contre la FIFA

Une poignée de supporters de football ont manifesté lundi devant le siège de la FIFA à Zurich ...
Une poignée de fans de football manifestent à Zurich contre la FIFA

Une poignée de fans de football manifestent à Zurich contre la FIFA

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Une poignée de supporters de football ont manifesté lundi devant le siège de la FIFA à Zurich pour protester contre l'évolution du football mondial. Ils ont réclamé la démission du président de la fédération Gianni Infantino.

Le rassemblement devant les locaux de la FIFA s'est déroulé dans le calme et avait été autorisé par la police municipale de Zurich. Gianni Infantino, qui avait assisté dimanche soir à la finale du Mondial au côté de Donald Trump à New York, n'était pas présent.

Cette action a été organisée par Bengt Kunkel, un fan de foot allemand supporter inconditionnel de la Mannschaft, qu'il suit dans ses déplacements. Il a décidé d’organiser cette manifestation en raison du scandale autour du joueur américain Folarin Balogun.

La FIFA avait levé la suspension de ce dernier après un appel du président américain Donald Trump à Gianni Infantino. Selon Bengt Kunkel, on ne peut pas accepter sans broncher cette façon de faire arbitraire de M. Infantino

/ATS
 

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