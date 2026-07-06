La Confédération avertit contre une nouvelle vague de chaleur

La Suisse s'apprête à connaître une nouvelle vague de chaleur. Celle-ci a déjà commencé dans ...
La Confédération avertit contre une nouvelle vague de chaleur

La Confédération avertit contre une nouvelle vague de chaleur

Photo: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

La Suisse s'apprête à connaître une nouvelle vague de chaleur. Celle-ci a déjà commencé dans le sud. Dès mardi, elle touchera le nord et l'ouest du pays, avec des températures pouvant atteindre 35 degrés, a annoncé lundi MétéoSuisse.

Au nord des Alpes, la vague de chaleur est attendue à partir de mardi, d'abord dans le nord-ouest de la Suisse et sur le Plateau, soit dans la région bâloise, dans les cantons de Genève et de Vaud et dans la région des Trois-Lacs. Les autres plaines situées au nord des Alpes devraient être touchées à partir de jeudi.

Les alertes de niveau 3 sont valables pour l'instant au moins jusqu'au lundi 13 juillet. Selon les météorologues, les orages éventuels entre vendredi et dimanche ne devraient atténuer la chaleur que temporairement.

Les températures minimales nocturnes devraient se situer entre 15 et 23 degrés selon les régions. Dans les zones urbaines, il fera plus chaud la nuit en raison d'un rayonnement thermique plus lent.

Au sud des Alpes, les températures élevées se font déjà sentir depuis dimanche. Les maximales y oscillent entre 31 et 34 degrés, voire davantage localement dans certaines vallées tessinoises. A Locarno (TI), le record journalier pour un 5 juillet a même été battu: une température de 34 degrés y a été enregistrée, battant l'ancien record de 33,6 degrés, établi en 1952.

Lors d'une alerte de danger 3, MétéoSuisse met en garde contre un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre par jour, de préférence des boissons non sucrées et sans alcool. Il convient d'éviter tout effort physique aux heures les plus chaudes de la journée. De même, il ne faut laisser ni personnes ni animaux dans des voitures garées.

/ATS
 

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