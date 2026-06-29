Stäfa (ZH): une scootériste trouve la mort dans un accident

Une scootériste a trouvé la mort lundi à Stäfa (ZH) dans un accident sans tiers. La femme a ...
Stäfa (ZH): une scootériste trouve la mort dans un accident

Stäfa (ZH): une scootériste trouve la mort dans un accident

Photo: Police cantonale Zurich

Une scootériste a trouvé la mort lundi à Stäfa (ZH) dans un accident sans tiers. La femme a succombé à ses blessures graves sur le lieu de l'accident, a indiqué lundi soir la police cantonale de Zurich.

L'accident s'est produit vers 17 h 15 à Kehlhof, sur la Seestrasse. La femme, âgée de 63 ans, roulait en scooter en direction de Zurich lorsqu'elle a percuté, pour des raisons encore inconnues, un îlot central et a fait une violente chute.

Des passants et la police communale de la région de Meilen lui ont immédiatement prodigué les premiers secours. Malgré les soins d'urgence prodigués par le service de secours de l'hôpital de Männedorf et un médecin urgentiste de la Rega, la victime est décédée sur place.

La cause de l’accident reste encore incertaine et fait l’objet d’une enquête menée par la police cantonale de Zurich et le parquet de Winterthour/Unterland. Selon les premières investigations, la femme aurait chuté sans qu’il y ait de responsabilité d’un tiers.

La Seestrasse a dû être entièrement fermée à la circulation pendant plusieurs heures en raison de l’accident. Une déviation a été mise en place.

/ATS
 

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