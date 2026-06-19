Pas de discussions vendredi au Bürgenstock

Les discussions prévues vendredi entre les Etats-Unis et l’Iran au Bürgenstock n’auront pas ...
Pas de discussions vendredi au Bürgenstock

Pas de discussions vendredi au Bürgenstock

Photo: KEYSTONE/EDA/POOL/MICHAEL BUHOLZER

Les discussions prévues vendredi entre les Etats-Unis et l’Iran au Bürgenstock n’auront pas lieu. Elles ont été reportées.

'La Suisse reste à disposition et poursuit les préparatifs', a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau. Elle 'reste pleinement engagée dans ses efforts pour favoriser le dialogue'.

Après la signature mercredi de leur protocole d’accord, les Etats-Unis et l’Iran auraient dû formellement lancer vendredi les 60 jours de négociations vers un accord final, notamment sur le nucléaire. Le mémorandum est toutefois entré en vigueur.

Attendus, le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf ont reporté leur déplacement.

/ATS
 

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