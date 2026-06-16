Antonio Rüdiger prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027

Antonio Rüdiger poursuit l'aventure avec le Real Madrid. Le club merengue a annoncé mardi la ...
Antonio Rüdiger prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027

Antonio Rüdiger prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027

Photo: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ

Antonio Rüdiger poursuit l'aventure avec le Real Madrid. Le club merengue a annoncé mardi la prolongation d'une saison du contrat du défenseur international allemand.

'Le Real Madrid et Antonio Rüdiger se sont mis d'accord sur la prolongation du contrat de notre joueur, qui restera au club jusqu'au 30 juin 2027', a indiqué le Real dans un communiqué.

Le défenseur central de 33 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde, avait rejoint le géant espagnol en provenance de Chelsea en 2022, après avoir joué pour Stuttgart et la Roma.

Avec Madrid, Rüdiger a remporté la Liga et la Ligue des champions en 2024 ainsi que la Coupe du roi en 2023.

/ATS
 

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