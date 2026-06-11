Plus des deux tiers des places d'apprentissage sont déjà attribuées

L'apprentissage reste de loin la filière de formation la plus prisée après la scolarité obligatoire: 63% des jeunes l'envisagent. Sur les quelque 74'000 places d'apprentissage proposées, 68% sont déjà pourvues à l'heure actuelle.

Au total, 57% des jeunes ont trouvé une solution sûre pour la suite de leur parcours après les vacances d’été, selon le baromètre des transitions publié jeudi par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). Les quelque 98'000 jeunes amené à choisir une formation au printemps 2026 ont parfois par plusieurs solutions de transition après l'école obligatoire.

Selon ces données, 63% envisagent une formation professionnelle initiale, 43% s’intéressent à une école de maturité ou à une école de culture générale, tandis que les offres transitoires (14%), comme les stages en vue d'un apprentissage par exemple, et les années sabbatiques (11%) sont nettement moins souvent citées. La formation d'employé de commerce ainsi que les professions dans le domaine de la santé et du social restent particulièrement prisées.

Différences régionales

Les jeunes de Suisse romande et de Suisse italienne sont nettement plus nombreux à vouloir passer la maturité professionnelle (Suisse alémanique: 26%, Suisse romande: 32%, Suisse italienne: 51%).

Sur toutes les places d’apprentissage proposées en 2026, 77% étaient localisées en Suisse alémanique, 20% en Suisse romande et 3% en Suisse italienne. Cette répartition entre les régions reste 'extrêmement stable', note le baromètre.

Cette étude a été réalisée par l'institut gfs.bern sur mandat du SEFRI, auprès de plus de 10’800 jeunes de 14 à 17 ans et de 7700 entreprises entre février et avril 2026.

/ATS