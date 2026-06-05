Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti

Jacques et Jessica Moretti sont entendus vendredi par le Ministère public valaisan sur le mode ...
Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti

Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jacques et Jessica Moretti sont entendus vendredi par le Ministère public valaisan sur le mode dit de la 'confrontation' pour l'enquête sur l'incendie du 'Constellation' à Crans-Montana. Le couple est arrivé dans la même voiture vers 8h au campus Energypolis à Sion.

C'est la première fois que les co-propriétaires du bar sont entendus conjointement par le pool de procureures en charge de l'affaire. Cette séance se déroule en présence des avocats des différentes parties qui pourront, eux aussi, interroger le couple. A leur arrivée, plusieurs ont regretté le déroulement tardif d'une telle audience et évoqué les risques de collusion.

Sur place, le dispositif de sécurité a été renforcé: des barrières et bannières de la police cantonale valaisanne encerclent désormais l'entrée de la salle d'auditions. Une dizaine de policiers ont également été aperçus à proximité du bâtiment universitaire en amont de la séance. Toujours sur le site, une dizaine de caméras sont à l'affût.

/ATS
 

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