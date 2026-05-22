Michael Carrick garde les rênes de Manchester United

Manchester United a placé vendredi son destin entre les mains de Michael Carrick. L'ex-capitaine populaire devenu entraîneur intérimaire à succès est désormais chargé de stabiliser les Red Devils.

'Nous sommes ravis d'annoncer que Michael Carrick poursuivra dans son rôle d'entraîneur principal de notre équipe', a annoncé le club mancunien dans un communiqué.

'Depuis que je suis arrivé il y a 20 ans, je ressens la magie de Manchester United. Avoir la responsabilité de diriger ce club de football si spécial m'emplit d'une grande fierté', a réagi Carrick.

'Ces cinq derniers mois, ce groupe de joueurs a démontré qu'il était capable d'atteindre les niveaux de résilience, d'unité et de détermination exigés par le club. Il est maintenant temps d'avancer ensemble avec ambition. Manchester United et nos incroyables supporters méritent de se battre de nouveau pour les plus grands titres', a ajouté l'Anglais de 44 ans.

Stabilité et sérénité

Après avoir hissé le club du nord-ouest de l'Angleterre sur le podium de la Premier League au bout d'un intérim de quatre mois réussi, son défi sera de dupliquer la recette du succès sur une saison entière, avec la Ligue des champions au menu des réjouissances.

Les dirigeants s'étaient tournés en janvier, et jusqu'à la fin de la saison, vers cette figure bien connue d'Old Trafford pour ramener de la stabilité et de la sérénité après le mandat agité de Ruben Amorim.

A l'inverse du Portugais, au bilan décevant et aux déclarations parfois explosives, Carrick a réinjecté de la confiance, du calme et des idées plus claires au sein d'une équipe qui en avait bien besoin.

Son bilan affiche onze victoires en seize matches (pour trois nuls et deux défaites), en comptant celle obtenue dimanche contre Nottingham Forest (3-2) dimanche.

Carrick arrivait certes en terrain conquis. L'ancien milieu défensif a porté le maillot rouge à 464 reprises, entre 2006 et 2018, et remporté douze titres majeurs en douze ans (dont cinq en Premier League et une Ligue des champions), sous la baguette du légendaire Alex Ferguson.

Depuis le départ de l'Ecossais en 2013, le club détenu par la famille Glazer a enchaîné les déceptions sur le terrain et les échecs avec les entraîneurs.

Jugé aussi en C1

Carrick en a parfois été le témoin direct puisqu'il a fait partie du staff de José Mourinho, puis de celui d'Ole Gunnar Solskjaer. Il avait même dirigé l'équipe le temps de trois matches en fin d'année 2021 après le renvoi du Norvégien.

Comme entraîneur principal et permanent, Carrick n'a pour expérience que deux années incomplètes à Middlesbrough, en deuxième division, entre octobre 2022 et juin 2025. Avec 'Boro', il a atteint les barrages d'accession pour la Premier League dès sa première saison mais il a fini la suivante à la dixième place, ce qui a conduit à son renvoi.

La saison prochaine, il dirigera Manchester United sur la plus belle des scènes, en Ligue des champions, une différence de taille par rapport à l'intérim qui s'achève.

Le quadragénaire a en effet récupéré une équipe déjà éliminée des coupes nationales et absente des compétitions européennes, après une saison précédente terminée à la quinzième place. Il devra gérer un calendrier plus dense et des attentes, plus élevées.

/ATS