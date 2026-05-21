Tir mortel à la chasse: prison avec sursis pour un Vaudois

Un homme a été condamné jeudi par le Tribunal d'Yverdon pour avoir tué accidentellement un ...
Tir mortel à la chasse: prison avec sursis pour un Vaudois

Tir mortel à la chasse: prison avec sursis pour un Vaudois

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Un homme a été condamné jeudi par le Tribunal d'Yverdon pour avoir tué accidentellement un compagnon de chasse, en novembre 2024 dans le Gros-de-Vaud. Reconnu coupable d'homicide par négligence, il écope d'une peine de prison de 10 mois avec sursis.

Cet octogénaire participait à une chasse aux sangliers aux côtés de six autres personnes. Alors que le gibier s'était caché sur un monticule broussailleux, il était monté sur cette butte. Puis, voulant déloger les sangliers et les éloigner de sa chienne, il avait effectué deux tirs d'effarouchement.

L'une des balles ne s'est toutefois pas enfoncée dans le sol, mais est venue toucher mortellement à la tête l'un de ses camarades, qui était positionné en contrebas de la butte.

/ATS
 

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