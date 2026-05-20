Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich

Les ours à lunettes du zoo de Zurich comptent deux nouveaux petits depuis quelques mois. Le ...
Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich

Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les ours à lunettes du zoo de Zurich comptent deux nouveaux petits depuis quelques mois. Le public peut découvrir désormais les deux oursons mâles, Auki et Amaru, qui explorent leur environnement en compagnie de leur mère Rica.

Depuis sa naissance, fin janvier, le duo avait séjourné en permanence dans le compartiment réservé aux nouvelles portées. Mère pour la première fois à l'âge de 9 ans, Rica était restée auprès d'eux pour les protéger. Il y a quelques jours, le trio est finalement sorti à l'air libre, indique le zoo de Zurich mercredi.

La naissance et l'évolution première des deux oursons se sont bien passées, écrit le parc zoologique. Les ours à lunettes pèsent seulement entre 300 et 500 grammes lorsqu'ils viennent au monde. Leur taille ne dépasse alors pas celle d'un cochon d'Inde. Ils n'ouvrent leurs yeux qu'après plusieurs semaines,

Le père des petits, arrivé des Etats-Unis en 2024, apporte un profil génétique jusque-là encore non représentée au sein du programme européen de maintien des espèces.

La diversité génétique est un facteur important pour une population stable en captivité et donc pour le maintien de l'espèce, explique le directeur du zoo de Zurich, Severin Dressen, cité dans le communiqué. Les ours à lunettes sont les seuls ours d'Amérique du sud. Ils vivent dans les Andes, mais y sont menacés en raison de la déforestation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich

Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich

Suisse    Actualisé le 20.05.2026 - 12:22

Les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg sous la loupe des députés

Les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg sous la loupe des députés

Suisse    Actualisé le 20.05.2026 - 10:10

Giancarlo Sergi reprend les rênes du Centre Vaud

Giancarlo Sergi reprend les rênes du Centre Vaud

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 23:18

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 21:55

Articles les plus lus

Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten (VS)

Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten (VS)

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 17:44

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 21:55

Giancarlo Sergi reprend les rênes du Centre Vaud

Giancarlo Sergi reprend les rênes du Centre Vaud

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 23:18

Les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg sous la loupe des députés

Les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg sous la loupe des députés

Suisse    Actualisé le 20.05.2026 - 10:10

Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 17:08

Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten (VS)

Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten (VS)

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 17:44

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 21:55

Giancarlo Sergi reprend les rênes du Centre Vaud

Giancarlo Sergi reprend les rênes du Centre Vaud

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 23:18