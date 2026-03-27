Dimanche matin, les horloges seront avancées d'une heure

Dimanche à 02h00, les horloges seront avancées d'une heure en Suisse et dans la plupart des ...
Dimanche matin, les horloges seront avancées d'une heure

Dimanche matin, les horloges seront avancées d'une heure

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Dimanche à 02h00, les horloges seront avancées d'une heure en Suisse et dans la plupart des pays européens, pour passer à 03h00. Le passage à l'heure d'été commence toujours le dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre.

Cette année, l'heure d'été durera 30 semaines, soit 210 jours. Le 25 octobre, à 03h00 du matin, les horloges seront ramenées à 02h00 pour revenir à l'heure normale.

La suppression éventuelle du changement d'heure saisonnier est devenue un sujet politique, en particulier dans les pays voisins de la Suisse. La Commission européenne a présenté des plans concrets, mais les Etats membres de l'Union européenne n'ont pas suivi.

Les détracteurs du changement d'heure déplorent ses effets négatifs sur la santé et le bien-être des animaux. Les enfants et les personnes âgées seraient particulièrement touchés. Le nombre d'accidents de la route augmenterait aussi à cause de la fatigue. Le changement d'heure est aussi une source de mécontentement pour le secteur agricole, car il entraînerait une baisse de la production laitière des vaches.

L'heure d'été a été introduite pour la première fois en Europe en 1973, pendant la crise pétrolière. Ce changement visait à gagner une heure de lumière du jour pour les entreprises et les ménages, dans le but d'économiser de l'énergie. Afin de ne pas devenir une île horaire, la Suisse avait suivi le mouvement en 1981.

/ATS
 

Actualités suivantes

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 22:02

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 22:07

Paquet Suisse-UE: avis variés d'experts sur le référendum

Paquet Suisse-UE: avis variés d'experts sur le référendum

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 12:41

Révision de la loi sur les communes sous toit à Fribourg

Révision de la loi sur les communes sous toit à Fribourg

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 11:48

Articles les plus lus

Montagne: plus d’interventions, moins de morts en 2025

Montagne: plus d’interventions, moins de morts en 2025

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 09:51

Révision de la loi sur les communes sous toit à Fribourg

Révision de la loi sur les communes sous toit à Fribourg

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 11:48

Paquet Suisse-UE: avis variés d'experts sur le référendum

Paquet Suisse-UE: avis variés d'experts sur le référendum

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 12:41

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 22:07

Birmanie: la Chaîne du Bonheur aide 230'000 personnes

Birmanie: la Chaîne du Bonheur aide 230'000 personnes

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 08:29

Montagne: plus d’interventions, moins de morts en 2025

Montagne: plus d’interventions, moins de morts en 2025

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 09:51

Révision de la loi sur les communes sous toit à Fribourg

Révision de la loi sur les communes sous toit à Fribourg

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 11:48

Paquet Suisse-UE: avis variés d'experts sur le référendum

Paquet Suisse-UE: avis variés d'experts sur le référendum

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 12:41

Construction: Mike Echenard écope de la prison ferme et du sursis

Construction: Mike Echenard écope de la prison ferme et du sursis

Suisse    Actualisé le 26.03.2026 - 16:49

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 26.03.2026 - 21:23

Birmanie: la Chaîne du Bonheur aide 230'000 personnes

Birmanie: la Chaîne du Bonheur aide 230'000 personnes

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 08:29

Montagne: plus d’interventions, moins de morts en 2025

Montagne: plus d’interventions, moins de morts en 2025

Suisse    Actualisé le 27.03.2026 - 09:51