Naissance d'une petite girafe du Kordofan au zoo de Bâle

Les girafes du Kordofan ont vécu un heureux événement au zoo de Bâle. Une petite femelle y est venue au monde la semaine dernière. Le bébé appelé Xahara se porte bien.

Xahara, qui signifie fleur du désert en arabe, est le septième petit de sa mère Sophie, âgée de 15 ans, et le onzième de son père Xamburu, âgé de 16 ans. Sa naissance, le 11 mars, est survenue deux semaines plus tôt que prévu, mais dans le délai de la portée située entre 13 et 15 mois, écrit le zoo de Bâle mercredi.

Le groupe de girafes du zoo compte désormais cinq membres. Outre la petite et ses parents, le jeune mâle Vizuri, âgé de 2 ans, et la jeune femelle Violette, 3 ans, en font aussi partie.

Les girafes du Kordofan font partie des espèces menacées de disparition. Sa population n'atteint plus que 1400 animaux dans son milieu naturel situé au Soudan, au Cameroun, au Tchad, au République centrafricaine et en République démocratique du Congo (RDC). Elle a chuté de 85% entre 1985 et 2015.

/ATS