Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Le 'sadique de Romont' ne sortira pas de prison, même le temps d'un congé. Il ne bénéficiera ...
Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le 'sadique de Romont' ne sortira pas de prison, même le temps d'un congé. Il ne bénéficiera pas de sorties accompagnées, a tranché le Tribunal fédéral (TF) dans un arrêt publié mercredi.

L'homme, aujourd'hui âgé de 67 ans, qui avait défrayé la chronique dans les années 80 pour avoir commis plusieurs assassinats précédés d'abus sexuels avait été condamné à la réclusion à vie. Il est en prison depuis mai 1987 et n'a depuis jamais bénéficié d'un congé.

En 2023, il avait demandé à pouvoir bénéficier de sorties accompagnées, ce qui lui a été refusé par les diverses autorités compétentes, en dernier lieu par le Tribunal cantonal valaisan.

Saisi d'un recours, le TF a confirmé le refus de l'instance précédente. Il a relevé que le condamné présente un risque de récidive très élevé. Hors du cadre carcéral, il serait à nouveau confronté à ses pulsions. Il n'a en outre pas évoqué en psychothérapie ses dispositions comportementales, posant le risque de nouvelles infractions.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:02

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:07

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:11

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 07:24

Articles les plus lus

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 07:24

Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 09:55

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:02

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:11

Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 17:16

La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 189,9 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 10.03.2026 - 21:45

Acte volontaire évoqué dans l'accident d'un bus postal à Chiètres

Acte volontaire évoqué dans l'accident d'un bus postal à Chiètres

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 00:57

Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 09:55