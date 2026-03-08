Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative populaire pour un fonds climat, selon une tendance ...
Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative populaire pour un fonds climat, selon une tendance de gfs.bern. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir entre 4 et 8 milliards de plus par an pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

