L'ancien chargé de sécurité auditionné par le Ministère public

L'ex-chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana s'est présenté, lundi vers 08h30, au ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'ex-chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana s'est présenté, lundi vers 08h30, au campus Energypolis de la HES-SO Valais Wallis, à Sion, lieu de son audition. L'homme est considéré comme prévenu dans l'incendie qui a ravagé 'Le Constellation', le 1er janvier.

L'homme était en charge des contrôles de sécurité et de défense contre les incendies, effectués en janvier 2018 et en juin 2019 au sein du bar. Par deux fois, ses recommandations n'ont pas été prises en compte par le gérant et le propriétaire. Par ailleurs, le Valaisan doit expliquer pourquoi le bar n'a plus été contrôlé depuis la mi-2019. Il a quitté son poste, début 2024.

'Il y a beaucoup d'interrogations, auxquelles on espère que la personne auditionnée aujourd'hui apportera des réponses', a souligné Me Yaël Hayat, avocate de Jessica Moretti, juste avant l'audience.

Pour Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat de plusieurs victimes, 'on attend que les responsables de la sécurité puissent nous expliquer les raisons des défaillances, nombreuses, dans cette affaire.'

