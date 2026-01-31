Hommage aux victimes de Crans-Montana à Lutry (VD)

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Lutry (VD), pour honorer ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Lutry (VD), pour honorer les victimes du drame de Crans-Montana, mais aussi pour demander “justice et vérité”. La commune est durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes.

L'heure du rendez-vous a été fixée à 14h00 au Skatepark de Lutry. Avant d’entamer la marche, des parents et proches de défunts se sont réunis derrière une large bannière blanche, mentionnant “Hommage aux victimes de Crans-Montana. Justice et vérité” en lettres noires.

Devant des dizaines de médias suisses et internationaux, les parents ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère. “Nous ne nous mettons pas devant vous pour avoir de la lumière. Lumière doit être faite sur la justice et la vérité”, a scandé une mère qui a perdu son fils.

“Aujourd'hui, je suis la mère de 156 enfants”, a déclaré un autre parent en italien, en référence au nombre de victimes de la tragédie. Leur message: 'Plus jamais ça'.

Plusieurs ont ensuite pris le temps de répondre aux questions des médias, parfois en espagnol. Peu après 14h45, les personnes rassemblées se sont mises en marche, guidée par l’organisatrice de l'événement, proche des victimes. Elle tenait dans ses mains un panneau indiquant 'Vous n'êtes pas seuls'.

Le cortège s'est ensuite déroulé dans les rues de Lutry. Plusieurs personnes tenaient des roses dans leurs mains. De nombreuses personnes ont rejoint la marche au fur et à mesure, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Au final, la marche a rassemblé environ un millier de participants.

/ATS
 

