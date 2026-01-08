Manchester City engage Antoine Semenyo

Manchester City renforce son secteur offensif. Le club a en effet engagé l'attaquant ghanéen ...
Manchester City engage Antoine Semenyo

Manchester City engage Antoine Semenyo

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Manchester City renforce son secteur offensif. Le club a en effet engagé l'attaquant ghanéen Antoine Semenyo (26 ans), qui évoluait à Bournemouth.

Le montant du transfert est de 65 millions de livres (environ 69,7 millions de francs). Semenyo a signé un contrat allant jusqu'en 2031 avec les Citizens, chez qui il portera le maillot numéro 42.

Cette saison, l'international ghanéen a marqué 10 buts avec Bournemouth, où il évoluait depuis janvier 2023. Au total, il a inscrit 32 buts en 110 apparitions avec les Cherries.

/ATS
 

Actualités suivantes

Reprise perdante pour Neuchâtel Xamax

Reprise perdante pour Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 16:11

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 14:48

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 08:28

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:30

Articles les plus lus

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:07

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:30

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 08:28

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 14:48

Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale

Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 22:36

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:07

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:30

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 08:28

YB engage Ramona Bachmann

YB engage Ramona Bachmann

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 19:07

Kevin Keegan traité pour un cancer

Kevin Keegan traité pour un cancer

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 20:30

Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale

Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 22:36

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:07