Les 116 blessés de l'incendie de Crans-Montana ont été identifiés

Photo: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO

Les opérations d’identification menées par la Police cantonale valaisanne, le DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale ont permis d’identifier toutes les personnes blessées dans l’incendie de Crans-Montana. Celles-ci se montent à 116.

Parmi les blessés, 83 sont toujours hospitalisés, précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué mardi. Les blessés sont 68 Suisses dont 21 Suissesses, 21 Français, 10 Italiens, deux Polonaises, une Belge, une Portugaise, une ressortissante de la République tchèque, 4 Serbes, un Australien, un Bosnien, un citoyen de la République du Congo, un Luxembourgeois ainsi que 4 hommes binationaux (France/Finlande, Suisse/Belgique, France/Italie et Italie/Philippines).

Dans un premier temps, le nombre de blessés indiqué par la police cantonale valaisanne atteignait 119. En réalité, trois blessés admis aux urgences la nuit en question ont été assimilés à l’événement alors qu’ils n’y étaient pas liés.

Selon le bilan provisoire actuel, l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés.

De son côté, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a précisé lundi à Keystone-ATS qu'au total, 38 patients blessés ont été transférés dans des hôpitaux à l'étranger. Seize personnes ont été transférées en France, 8 en Italie, 7 en Belgique et 7 en Allemagne.

/ATS
 

