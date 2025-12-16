La Suisse poursuivie à Strasbourg pour profilage racial

Une victime présumée de profilage racial en Suisse a décidé de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg. Wilson A., originaire du Nigeria, aurait été agressé par des policiers à Zurich en 2009.

L'homme, aujourd'hui âgé de 52 ans, a fait savoir mardi qu'il souhaitait empêcher de futurs cas de profilage racial et de violence policière raciste. Pour lui, la justice suisse refuse d'affronter son problème de racisme institutionnel.

Les faits se seraient déroulés en octobre 2009, alors que Wilson A. rentrait d'une fête à Zurich en tramway. Un policier et une policière ont exigé ses papiers d'identité, uniquement en raison de la couleur de sa peau, explique Wilson A.

Les policiers se seraient alors jetés sur lui sans raison, l'auraient aspergé de spray au poivre, l'auraient frappé et l'auraient étranglé. L'intervention a causé plusieurs blessures alors que les policiers impliqués ont été acquittés. Selon la police, Wilson A. s'est montré peu coopératif et agressif dès le début.

/ATS