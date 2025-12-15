Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Jusqu'à 4000 glaciers par an risquent de disparaître à cause du changement climatique, avertissent ...
Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jusqu'à 4000 glaciers par an risquent de disparaître à cause du changement climatique, avertissent des chercheurs suisses dans une nouvelle étude publiée lundi. Selon eux, au moins la moitié des glaciers dans le monde n'existeront plus d'ici la fin du siècle.

'Chaque glacier peut être décisif au niveau local. Il peut être un monument culturel, une destination touristique importante ou le symbole d'une identité régionale', a déclaré l'auteur principal de l'étude, Lander Van Tricht de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), lors de la présentation de l'étude publiée dans la revue spécialisée Nature Climate Change.

Il est donc important, selon lui, de prendre en compte non seulement le volume des glaciers, mais aussi leur nombre.

Un réchauffement climatique de 2,7 degrés entraînerait la disparition de quatre glaciers sur cinq dans le monde d'ici la fin du siècle. Si le réchauffement climatique était limité à 1,5 degré, comme le prévoit l'accord de Paris sur le climat, la moitié des glaciers actuels pourraient être préservés.

/ATS
 

Actualités suivantes

Valais: le Parlement dit oui à 20 EPT supplémentaires pour une voix

Valais: le Parlement dit oui à 20 EPT supplémentaires pour une voix

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 17:38

Alcool en Suisse: bisbilles autour des directives fédérales

Alcool en Suisse: bisbilles autour des directives fédérales

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 17:26

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 17:22

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 16:03

Articles les plus lus

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 16:03

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 16:09

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 17:14

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 17:22

Fonction publique VD: même désorganisée, la grève continue

Fonction publique VD: même désorganisée, la grève continue

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 15:58

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 16:03

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Les APG seront adaptées à l'évolution de la société suisse

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 16:09

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

Suisse    Actualisé le 15.12.2025 - 17:22