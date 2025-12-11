L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

Un Bâlois de 54 ans comparaît dès jeudi devant le Tribunal pénal fédéral pour tentative d'assassinat ...
L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Un Bâlois de 54 ans comparaît dès jeudi devant le Tribunal pénal fédéral pour tentative d'assassinat. En janvier 2024, il avait placé une grenade contre la voiture de son ancienne maîtresse.

L'engin, une grenade à fragmentation dégoupillée, avait été placé contre la voiture parquée dans le quartier de Lörrach (D). La femme n'avait pas été blessée par l'explosion et avait pu quitter le véhicule avant qu'il ne soit la proie des flammes. Les éclats avaient causé des dommages pour plus de 50'000 francs dans un rayon de 40 mètres.

L'homme, qui se sentait 'provoqué' par la rupture signifiée dix mois auparavant par son amie, aurait agi dans l'intention de la tuer ou au moins de la blesser grièvement, estime le Ministère public de la Confédération (MPC). Il avait déjà harcelé la femme, informé son mari de la relation et placé un appareil de géolocalisation sur la voiture.

Pour l'accusation, ces griefs sont sans commune mesure avec l'attaque qui aurait pu aussi tuer des tiers.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 09:09

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 20:16

Budget vaudois: coupes maintenues pour les hôpitaux régionaux

Budget vaudois: coupes maintenues pour les hôpitaux régionaux

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 18:23

Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 16:45

Articles les plus lus

Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:37

Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 16:45

Budget vaudois: coupes maintenues pour les hôpitaux régionaux

Budget vaudois: coupes maintenues pour les hôpitaux régionaux

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 18:23

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 20:16

Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:31

Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:37

Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Décès d'un détenu à Lausanne: enquête ouverte

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 16:45

Budget vaudois: coupes maintenues pour les hôpitaux régionaux

Budget vaudois: coupes maintenues pour les hôpitaux régionaux

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 18:23

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 11:25

Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:31

Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Le Parlement jurassien se penche sur le budget 2026 de l'Etat

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:37

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Guy Parmelin est élu président de la Confédération

Suisse    Actualisé le 10.12.2025 - 12:53