L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

Un Bâlois de 54 ans comparaît dès jeudi devant le Tribunal pénal fédéral pour tentative d'assassinat. En janvier 2024, il avait placé une grenade contre la voiture de son ancienne maîtresse.

L'engin, une grenade à fragmentation dégoupillée, avait été placé contre la voiture parquée dans le quartier de Lörrach (D). La femme n'avait pas été blessée par l'explosion et avait pu quitter le véhicule avant qu'il ne soit la proie des flammes. Les éclats avaient causé des dommages pour plus de 50'000 francs dans un rayon de 40 mètres.

L'homme, qui se sentait 'provoqué' par la rupture signifiée dix mois auparavant par son amie, aurait agi dans l'intention de la tuer ou au moins de la blesser grièvement, estime le Ministère public de la Confédération (MPC). Il avait déjà harcelé la femme, informé son mari de la relation et placé un appareil de géolocalisation sur la voiture.

Pour l'accusation, ces griefs sont sans commune mesure avec l'attaque qui aurait pu aussi tuer des tiers.

