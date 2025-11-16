Union Neuchâtel a atomisé Massagno au Tessin

L'équipe de Chad Timberlake s'est imposée 95 - 53 contre Massagno dimanche en Swiss Basketball ...
L'équipe de Chad Timberlake s'est imposée 95 - 53 contre Massagno dimanche en Swiss Basketball League. Un succès synonyme de qualification pour la SBL Cup. 

Kevin Martina et ses coéquipiers étaient en démonstration contre Massagno. 

Union Neuchâtel a ridiculisé Massagno dimanche au Tessin en Swiss Basketball League. Les Unionistes se sont en effet imposés sur le score de 95 – 53. Si le score était encore de 17 – 17 au terme du premier quart-temps et de 43 – 30 à la pause, les protégés de Chad Timberlake ont atomisé leur adversaire dans le troisième quart-temps avec un résultat partiel de 38 – 9.

Les Unionistes fêtent ainsi leur premier succès de la saison à l’extérieur, le quatrième en huit matches de championnat. Et surtout, ce résultat leur permet de faire un bond au classement et de boucler le 1er tour du championnat au quatrième rang, synonyme de qualification pour la SBL Cup. En quarts de finale de cette compétition, Union Neuchâtel recevra ainsi Pully Lausanne, dans un match qui sera programmé mi-décembre.  /mne


 

