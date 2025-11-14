Une perte de 25,6 millions au budget de l'Hôpital fribourgeois

Une perte de 25,6 millions au budget de l'Hôpital fribourgeois
L'Hôpital fribourgeois (HFR) a budgétisé une perte de 25,6 millions de francs pour l'exercice 2026. Ce déficit est toutefois en baisse par rapport à celui prévu au budget 2025, qui se montait à 29,8 millions de francs.

Sans l'introduction du nouveau système tarifaire Tardoc, la perte pour 2026 aurait été de 19,9 millions de francs, indique vendredi l'HFR dans un communiqué.

Il y a une année, l'HFR ambitionnait de limiter son budget 2026 à environ 20 millions de francs. Si cet objectif n'a pas pu être atteint, c'est donc principalement dû à la baisse estimée des recettes de 8,5 millions de francs anticipée en prévision de l'entrée en vigueur de Tardoc, estime l'institution.

Une augmentation de recette de 8,2% par rapport aux projections de 2025 est en revanche prévue dans les domaines du stationnaire aigu et de la réadaptation stationnaire.

Malgré la rigueur budgétaire, l'HFR va poursuivre en 2026 le développement de ses activités avec, notamment, l'ouverture du Centre de santé de la Singine.

